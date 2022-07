Serenella Poggi è il nuovo assessore al bilancio del Comune di Anagni. È stata nominata questa sera dal sindaco Daniele Natalia.

A indicarla è stata la lista "Anagni in Comune" di cui faceva parte il precedente assessore al bilancio Giuseppe De Luca, che ha rassegnato le dimissioni.

Il sindaco Daniele Natalia dichiara: "Con la nomina della dottoressa Serenella Poggi, la città di Anagni avrà in Giunta una figura non solo di alto spessore politico, ma anche di grande competenza".