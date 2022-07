«Giustizia è stata fatta». Questi i commenti dopo la lettura della sentenza di questa mattina che ha condannato i quattro imputati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Soddisfazione fuori dall'aula da parte degli avvocati della famiglia di Willy, Domenico Marzi e Vincenzo Galassi.

«C'è stata una rigorosissima attività istruttoria che ha consentito di giungere oggi a queste conclusioni», ha detto l'avvocato Marzi. «Per noi è una sentenza che fa giustizia per la tragedia che è successa»., ha continuato l'avvocato Galassi.

Entusiasmo che si legge anche sulle bacheche dei social, come in quella del sindaco di Paliano Domenico Alfieri: «La sentenza non ci riporta il nostro amato Willy ma almeno giustizia è stata fatta. Speriamo che gli altri gradi di giudizio confermino le pene».

«Oggi si chiude un processo a cui nessuno di noi avrebbe mai voluto assistere - ha concluso il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna fuori dal tribunale - La cosa certa è che giustizia è fatta».