Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte è finito. Concluse le repliche la Corte d'Assise presieduta dal giudice Francesco Mancini è entrata in camera di consiglio. Il verdetto è atteso non prima delle 13. Willy, aiuto cuoco ad Artena, lo stesso paese degli imputati, ma residente a Paliano, venne colpito a morte nella zona dei locali della movida di Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

I pubblici ministeri di Velletri Francesco Brando e Giovanni Taglialatela hanno chiesto l'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e 24 anni per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Gli imputati sono presenti in aula. Presenti anche la mamma di Willy che non ha mai perso un'udienza e ha sempre chiesto giustizia per suo figlio, il padre e la sorella.