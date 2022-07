Un incidente nello stabilimento Cassino Plant intorno alle 11. Protagonisti un carrellista e un operaio.

Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino, guidati dal capitano Scolaro, un carrello lungo la linea di percorrenza ha colpito l'operaio ferendolo a una gamba. Nessun pericolo di vita ma il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.