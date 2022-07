La strada regionale 509 per Forca D'Acero resta chiusa: non è bastata tutta la notte per spegnere l'incendio nella Valle di Comino. "Da ieri sera il nostro personale è impegnato sull'incendio tra Vicalvi e San Donato.

Le operazioni sono ancora in corso e vedono impegnate molte squadre di protezione civile, vigili del fuoco e mezzi aerei. - hanno reso noto i volontari della protezione civile di Sora - Attualmente la strada regionale che conduce a Pescasseroli è ancora chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento". Sul posto anche polizia locale e forze dell'ordine.

