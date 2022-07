Quarant'anni di sacerdozio per l'abate dom Donato Ogliari. Quarant'anni al servizio della Chiesa in qualsiasi luogo, anche quando direttamente il Pontefice lo ha chiamato a guidare la comunità benedettina di Montecassino. Un uomo semplice (oggi sessantaseienne) che, sin dall'età di quattro o cinque anni, aveva in cuore l'idea di diventare sacerdote.

È cresciuto negli anni Sessanta quando la comunità "educava" alla fede: famiglia e società. Poi l'incontro con i missionari a Torino e con un monaco durante gli esercizi spirituali da novizio che lo fecero protendere per questo tipo di vita: così è "nato" il 191esimo successore di San Benedetto. Ora ha un doppio incarico, amministratore a Montecassino e abate di San Paolo fuori le mura, dopo essere stato anche il "primus" dell'abbazia Madonna della Scala di Noci. In tanti ieri gli hanno voluto rivolgere gli auguri per i 40 anni di sacerdozio.