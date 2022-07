È morto Vincenzo Catenacci, per tutti il signor "Leone". Un brand che ha fatto la storia di Frosinone e dell'intera provincia. Un brand conosciuto ovunque, presente nel capoluogo dal 1958: ad inventarselo, letteralmente, era stato lui, Enzo Catenacci. Nel cuore del centro storico: aveva capito prima di tutti (gli capitava spesso) che quel nome, "Leone", semplice, potente e inevitabilmente rampante, avrebbe rappresentato la svolta della sua vita professionale e personale. Per la cronaca: Leone era il cognome della madre.

Aveva 88 anni: era nato a Sora il 5 ottobre 1933. In qualunque tipo di settore un segno lo lasci soltanto se hai una visione, se cioè riesci ad immaginare prima quello che farai dopo. Se realizzi un sogno. Enzo Catenacci lo ha fatto: si occupava di calzature e lo storico negozio di Corso della Repubblica negli anni ‘70 e ‘80 ha rivoluzionato il modo stesso di "approcciare" al commercio. «Andiamo a vedere la vetrina di Leone»: un cult.

Era costantemente in anticipo: le scarpe più belle e quelle più ricercate le trovavi soltanto da lui. Poi l'attività si è evoluta, ma il marchio di fabbrica è rimasto quello. Aveva un'attenzione per i dettagli che faceva la differenza: il modo di presentare il prodotto, l'attrazione irresistibile per la qualità. Ha costruito un'azienda di famiglia che rappresenta un vanto oltre che un modello.

Ma Enzo Catenacci aveva tante passioni: per la storia, per l'arte, per i viaggi, per la conoscenza, per il design, per l'enogastronomia. Intelligente, poliedrico, vivace, curioso, colto, mai banale, amava confrontarsi con tutti e su tutto. Elegante e raffinato, ma anche alla mano, generoso. E intuitivo. Con un'educazione e un rispetto per il prossimo che non passavano inosservate.

Maurizio Federico, ex politico e storico locale, ha scritto di lui: «Enzo s'intratteneva volentieri con noi ragazzi e ne condivideva gli interessi e le passioni che attraversavano la vita sociale, politica e culturale della Frosinone di quei tempi. Con Enzo si poteva discutere di tutto: di libri, cinema, politica, ambiente, viaggi e, quando poteva, partecipava direttamente alle tante iniziative politiche, culturali e ricreative della Frosinone di quegli anni».

Grande appassionato di viaggi, Enzo Catenacci ha scritto un volume dal titolo indicativo: "Viaggiare è come vivere due volte". Era anche un amante della storia, in particolare della seconda guerra mondiale. Ha "firmato" libri come "La guerra sconosciuta di Valle Gaetana", "Una storia vera... che sembra inventata", "Osvaldo". Una sete di vita e di conoscenza che inevitabilmente hanno tratteggiato i tratti dell'uomo prima che del professionista conosciuto e apprezzato da tutti. Veniva da lontano Enzo Catenacci: aveva conosciuto l'angoscia, la paura e la sofferenza della seconda guerra mondiale.

A Frosinone non c'è stata soltanto la sua affermazione imprenditoriale ma pure la sua maturazione come uomo: marito, padre, nonno. Una cavalcata indimenticabile, lunga 88 anni. I funerali saranno celebrati stamattina alle 10 presso la cattedrale di Santa Maria. In questo momento così difficile, Ciociaria Oggi si stringe alla moglie Emilia, ai figli Roberto e Fabrizio, ai nipoti, ai fratelli, alle nuore e a tutta la sua famiglia. Ciao Enzo, manchi già a tutti.