Da domani alle forze dell'ordine di Frosinone e Latina arriva il taser, la pistola elettronica. Lo annuncia la Lega.

«Stiamo continuando a lavorare nella consapevolezza che la sicurezza è, al tempo stesso, un bene da tutelare e un servizio da offrire», commenta il deputato Claudio Durigon.

«Finalmente - aggiunge il senatore Gianfranco Rufa - gli interventi di uomini e donne delle forze dell'ordine saranno più efficaci e le città di Frosinone e Latina saranno più sicure. Il taser risponde all'esigenza di offrire a polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza uno strumento in più a tutela dell'incolumità degli operatori di pubblica sicurezza e dei cittadini. Il taser è qualificato come arma propria di difesa non letale che agisce attraverso impulsi elettrici in grado di bloccare momentaneamente il soggetto colpito».

L'arma, già in uso in altre province, sarà in dotazione non appena si completerà il ciclo addestrativo all'uso per il personale anche nella nostra provincia. Tra in sindacati di polizia, il Silp Cgil ha osservato che «la pistola elettrica può essere utile in alcune circostanze in quanto mezzo di "coazione" meno impattante delle armi da fuoco, ma trattasi di un'arma a tutti gli effetti, che può, in taluni casi, essere letale al pari di un'arma da fuoco, oltre che produrre gravi lesioni».