Torna il college estivo per i bambini. Lo annuncia l'assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Federica Aceto. Il college è rivolto ai minori dai 6 ai 12 anni residenti in città e si svolgerà dall'11 luglio al 12 agosto. Potranno parteciparvi un massimo di cinquanta bambini. Per la graduatoria degli ammessi farà fede l'ordine di arrivo delle domande.

«Per garantire una maggiore partecipazione - spiega l'assessore Aceto - abbiamo previsto la possibilità di integrare il personale in caso di bimbi con necessità particolari. L'obiettivo è favorire l'acquisizione di maggiori strumenti di socializzazione con il gruppo e in contesti diversi da quello scolastico o familiare, con un programma ricco di attività interne ed esterne. Il gioco sarà utilizzato come strumento didattico, con personale qualificato composto da operatori, educatori e psicologo esperti nelle attività per l'infanzia».

Il tema di quest'anno è "La Terra siamo noi". L'obiettivo è sensibilizzare tutti alla tutela dell'ambiente. Pertanto, si potranno creare "opere d'arte" con oggetti riciclati, in modo che i bambini diventino gli "artisti del riciclo". I disegni sulla terra sono un altro modo divertente per stimolare la loro creatività. Durante la settimana, i piccoli potranno cimentarsi nelle varie attività proposte, facendo risaltare creatività e capacità di incuriosirsi attraverso la ricerca e l'esplorazione di spazi all'aria aperta. Ci sarà la piscina due volte la settimana, dove i piccoli potranno svolgere attività ludiche di squadra e nuoto libero. Inoltre. è previsto lo yoga per bambini, che ha particolari effetti positivi.

Quindi, attività teatrale e altro sport con paddle, tennis e minitennis. «Anche quest'anno - sottolinea Federica Aceto - nonostante il Ministero non abbia ancora comunicato le somme stanziate per i Comuni, abbiamo deciso di organizzare il college affinché bambini e famiglie non perdano questa opportunità. Quando i fondi ministeriali verranno resi noti, li utilizzeremo per svolgere anche altre iniziative almeno fino a dicembre. Inoltre, abbiamo evitato di inserire Isee e contributi. Questo è un anno particolare e molti cittadini sono in difficoltà. Perciò sarà un servizio completamente gratuito». La domanda va presentata entro le 12,30 del 7 luglio.