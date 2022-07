In viaggio sull'A1, con tanto di trolley. Ma all'interno non c'erano abiti, scarpe o costumi. C'erano 59 panetti per un totale di oltre 30 chilogrammi di hashish per un valore superiore ai 200.000 euro. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia di Stato che nel pomeriggio di giovedì scorso hanno fermato un'auto, una Volkswagen Golf sull'autostrada del Sole. Arrestato il conducente, C.G. quarantaquattrenne residente ad Alatri. L'accusa per lui è detenzione e traffico di sostanza stupefacente.

I fatti

L'auto guidata dall'alatrense è stata fermata l'altro ieri nel tratto dell'A1, tra Ferentino e Frosinone, durante un controllo degli agenti. Gli operatori della polizia stradale di Frosinone, sottosezione A1, coordinati dal comandante Vincenzo Matera, insospettiti dall'atteggiamento nervoso dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, hanno deciso di effettuare la perquisizione dell'auto.

La perquisizione

Proprio dalla perquisizione della vettura, nel vano portabagagli, è stato rinvenuto un trolley. Quando lo hanno aperto, però, i poliziotti non hanno trovato vestiario o accessori di chi, magari, è pronto per raggiungere luoghi di vacanza, ma droga. Infatti, stando sempre alle accuse, all'interno del trolley c'erano circa sessanta panetti, per un totale di oltre 30 chilogrammi di hashish per un valore superiore ai 200.000 euro. Il quarantaquattrenne è finito così nei guai. Arrestato con l'accusa di detenzione e traffico di sostanza stupefacente. Ieri la convalida dell'arresto. L'uomo è difeso dall'avvocato Marco Maietta.