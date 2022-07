Troppe lamentele. I residenti del centro fanno abbassare il volume della musica. Sono giunte tante sollecitazione all'amministrazione comunale in riferimento ai locali presenti nel centro cittadino che diffondono musica e così il sindaco Luca Di Stefano ha emesso un'ordinanza per regolamentarne l'emissione.

"Sono pervenute numerose lamentele - si legge nel documento pubblicato sull'albo pretorio del Comune - da parte di privati cittadini che risiedono in particolare nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici, per i forti rumori ed il frastuono causato da intrattenimenti musicali nelle ore serali-notturne, reclamando il diritto alla salute ed al riposo". Dal Comune hanno aggiunto: "Se da un lato occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come le iniziative economiche di settore, dall'altro non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e di quiete pubblica, nonché tutelare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico".

E così il primo cittadino ha ordinato che "per le attività di intrattenimento musicale quali piano bar, concertini musicali, piccole attività musicali mixate con presenza di dj, juke-box, musica diffusa da impianti hi-fi, karaoke, intrattenimenti di svago vari sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori effettuati all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi ed attività similari, sono disposte fino al 21 settembre 2022, le seguenti misure prescrittive: le attività di intrattenimento devono svolgersi senza superare i limiti massimi di esposizione e propagazione del rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in premessa menzionata, espressa in decibel; la diffusione della musica di sottofondo del locale è consentita dall'apertura: domenica, lunedì, martedì, mercoledì fino alle ore 00.30; giovedì fino alle ore 1; venerdì fino alle ore 1.30; sabato fino alle ore 2. Il Comune si riserva di effettuare controlli fonometrici in orario diurno e notturno nei locali di tutto il territorio comunale".

L'attenzione dell'amministrazione comunale su questo aspetto cresce anche in previsione del cartellone degli eventi estivi.