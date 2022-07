Il mese di luglio inizia con 667 nuovi contagi su 2.373 tamponi processati. Con un tasso di positività che rimane alto: il 28,10%. Aumenta il numero dei ricoverati nei reparti dedicati dell'ospedale Spaziani di Frosinone. Adesso sono 27: rispetto al giorno precedente 3 in più. Non si sono registrati decessi. Sono trascorsi 852 giorni dal primo caso di Covid in Ciociaria, quello del due marzo 2020.

La giornata

Ci sono stati 90 casi a Frosinone, 46 a Ceccano, 45 a Cassino, 44 a Ferentino, 32 ad Alatri, 31 a Paliano, 29 ad Anagni, 28 a Veroli, 24 a Sora, 20 a Monte San Giovanni Campano, 19 a Piglio, 16 a Ceprano, 15 a Isola del Liri, 12 ad Amaseno, 12 ad Aquino, 11 ad Arpino, 11 a Fiuggi, 11 a Sgurgola, 9 a Fumone, 9 a Piedimonte San Germano, 8 a Boville Ernica, 8 a Roccasecca, 7 ad Acuto, 7 ad Atina, 6 a Patrica, 6 a Ripi, 6 a Supino, 5 ad Arce, 5 a Castrocielo, 5 a Giuliano di Roma, 5 a Morolo, 5 a Sant'Elia Fiumerapido, 5 a Serrone, 4 a Cervaro, 4 ad Esperia, 4 a Pontecorvo, 4 a Villa Latina. Proseguendo: 3 contagi ad Alvito, 3 a Broccostella, 3 a Castelliri, 3 a Pignataro Interamna, 3 a San Donato Val di Comino, 3 a San Giorgio a Liri, 3 a San Vittore del Lazio, 3 a Vicalvi, 3 a Vico nel Lazio. Quindi 2 contagi in ciascuno di questi paesi: Castro dei Volsci, Fontana Liri, Guarcino, Pico, Pofi, San Giovanni Incarico, Torrice, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallecorsa, Villa Santo Stefano. Infine 1 caso in ognuno dei seguenti Comuni: Belmonte Castello, Casalattico, Castelnuovo Parano, Colfelice, Collepardo, Falvaterra, Strangolagalli, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda. Si sono registrati nuovi contagi in 67 dei 91 Comuni della provincia: il 73,62%. Ci sono stati anche 279 negativizzati.

Il trend

Siamo nella centoventiduesima settimana di pandemia in Ciociaria: 66 contagi il ventisette giugno, 868 il ventotto, 658 il ventinove, 594 il trenta, 667 il primo luglio. Per un totale di 2.853 casi e una media di 570,6 al giorno. La settimana centoventuno: 64 casi il venti giugno, 556 il ventuno, 413 il ventidue, 437 il ventitré, 510 il ventiquattro, 413 il venticinque, 388 il ventisei. Per un totale di 2.781 e una media di 397,28 ogni ventiquattro ore. La centoventesima settimana: 27 il tredici giugno, 255 il quattordici, 231 il quindici, 316 il sedici, 327 il diciassette, 311 il diciotto, 252 il diciannove. Per un totale di 1.719 contagi: media di 245,57. La centodiciannovesima settimana: 29 casi il sei giugno, 191 il sette, 144 l'otto, 193 il nove, 175 il dieci, 156 l'undici, 133 il dodici. Totale: 1.021 contagi, media di 145,85 al giorno. Centodiciottesima settimana: 25 casi il trenta maggio, 211 il trentuno, 115 il primo giugno, 125 il due, 10 il tre, 180 il quattro, 116 il cinque. Per un totale di 782 contagi e una media quotidiana di 111,71. Settimana numero centodiciassette: 33 contagi il 23 maggio, 258 il ventiquattro, 160 il venticinque, 160 il ventisei, 116 il ventisette, 135 il ventotto, 125 il ventinove. Un totale di 987 contagi, per una media di 141 al giorno. La centosedici era andata così: 115 casi il sedici maggio, 393 il diciassette, 227 il diciotto, 250 il diciannove, 251 il venti, 164 il ventuno, 125 il ventidue. Per un totale di 1.525 e una media giornaliera di 217,85. La centoquindici: 88 casi il nove maggio, 545 il dieci, 372 l'undici, 422 il dodici, 326 il tredici, 322 il quattordici, 199 il quindici. Per un totale di 2.274 e una media di 324,85 ogni ventiquattro ore. La centoquattordicesima era andata in questo modo: 104 contagi il due maggio, 388 il tre, 579 il quattro, 352 il cinque, 379 il sei, 314 il sette, 289 l'otto. Per un totale di 2.405 e una media giornaliera di 343,57. C'è dunque un aumento evidente della curva dei contagi, a conferma di un'ondata estiva che non si era vista negli anni precedenti.

Valori e parametri

Dicevamo che luglio si è aperto con 667 contagi. Il mese di giugno si è chiuso con 8.253 casi e 7 decessi. A maggio 7.729 casi e 26 decessi. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in poco piùdi sei mesi, i contagi sono stati 93.229, i decessi 188. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. Nel 2022 quindi si sono registrati più del doppio dei contagi dei due anni precedenti. L'effetto delle varianti Omicron. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è adesso pari a 766,03. Pure questa è una cifra in aumento. Gli attualmente positivi in Ciociaria sono 5.477, dei quali 5.450 (99,50%) in isolamento domiciliare e 27 (0,50%) ricoverati in ospedale. Il che vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi le situazioni sono gestibili.

La posizione di D'Amato

L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato dice: «Ribadisco che abbiamo chiesto al Governo di valutare il ritorno dell'obbligo della mascherina al chiuso. Spero che lo valuti attentamente anche per salvaguardare la stagione turistica, perché nel momento in cui ci sono decine di migliaia di casi a livello nazionale significa che andranno in isolamento centinaia di migliaia di operatori della ristorazione e degli alberghi. Questo potrebbe pregiudicare questa importante stagione turistica, anche per l'economia». Quindi aggiunge: «Abbiamo una fase di aumento della curva, che probabilmente raggiungerà un picco nella metà del mese di luglio per quanto riguarda la regione Lazio. Il virus sta rialzando la testa, abbiamo registrato un incremento del 50% dei casi di Covid-19 nell'ultima settimana, l'incidenza è salita a 853 casi ogni 100.000 abitanti, ma la situazione negli ospedali non è critica. Il tasso di occupazione è meno del 10% nei reparti di degenza ordinaria e meno del 4% nelle terapie intensive, molto lontano dalle soglie d'allerta».