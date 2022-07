Incidente al volante. Alle18 i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi sono intervenuti in località via della Panoramica, nel Comune di Filettino per prestare soccorso agli occupanti di una autovettura, che è uscita di strada. Giunti sul posto, I vigili del fuoco hanno estratto i tre passeggeri per poi affidarli ai sanitari presenti sul posto per le cure del caso. Successivamente, con l'ausilio di una autogru, giunta dal comando provinciale di Frosinone, l'autovettura è stata rimossa.