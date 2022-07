Prenderanno il via da lunedì le colonie estive organizzate dall'amministrazione comunale di Coreno Ausonio. A comunicarlo è stato il primo cittadino Simone Costanzo che ha informato del calendario delle colonie che si svolgeranno presso lo stabilimento di Scauri a Minturno.

I partecipanti sono stati suddivisi in due distinti gruppi. il primo andrà in colonia da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio e da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio. Mentre il secondo gruppo partirà da lunedì 18 a venerdì 22 luglio e da lunedì 25 a venerdì 29 luglio. La partenza per la colonia è prevista la mattina alle 7.50 da piazza Umberto I e alle 8.10 dal bivio di Piedi di Serra.

Il rientro è previsto, invece, alle 13. Dall'organizzazione hanno specificato che ogni partecipante dovrà portare con sé telo da mare, crema solare, costume e zainetto. Nel costo di partecipazione compresa anche la colazione.