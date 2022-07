Sono stati fissati i funerali di Doriana Scittarelli. Si è proceduto intanto all'espianto degli organi. Le esequie funebri della giovane si svolgeranno nel paese natale della sua famiglia, Sant'Apollinare domani pomeriggio alle diciassette nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. I parenti hanno disposto la donazione degli organi, che è avvenuta nella giornata di mercoledì, prima che la salma raggiungesse il paese della valle dei santi, dov'è stata accolta ieri sera.

Coerentemente, inoltre, i familiari chiedono che non si omaggi la loro Doriana con fiori, ma con donazioni all'associazione italiana sclerosi multipla. Com'è noto, la giovane di Sant'Apollinare ha perso la vita a Mantova all'età di soli ventinove anni a seguito di un incidente stradale avvenuto il ventidue giugno, sulla cui dinamica sono tuttora in corso gli accertamenti. Ha combattuto tra la vita e la morte per una settimana, poi, tre giorni la brutta notizia, che sconvolto tutti coloro che la conoscevano.