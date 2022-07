Gentile e cordiale, amico di tutti e servitore fedele delle istituzioni. Bruno Fusaro era questo, un vigile urbano sempre presente, un dipendente che non si è mai risparmiato. Era impossibile non incontrarlo nella corso della giornata, un simbolo per il suo paese. È venuto a mancare ieri, tra l'incredulità generale, a soli 63 anni.

«L'intera amministrazione e la città di Cervaro - scrivono dal Comune - piangono la scomparsa del caro Bruno, dipendente comunale della Polizia locale, apprezzato per la sua gentilezza, fedele servitore delle Istituzioni, che proprio al Comune ha dedicato tutto il suo impegno professionale e umano, un impegno profuso senza mai risparmiarsi, agendo sempre con pacatezza e buon senso. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di un nostro carissimo concittadino, di un componente della famiglia comunale, di un lavoratore competente e appassionato, di una persona esemplare, sempre disponibile con tutti. La comunità non può che esserti grata, caro Bruno, per il rilevante contributo che hai sempre offerto, con particolare riferimento all'encomiabile lavoro svolto nel corso degli anni per il tuo lineare servizio di tutela dell'incolumità pubblica. È forte il dolore per questa grave perdita, ma è altrettanto forte la necessità di attestare l'affettuosa e fraterna vicinanza ai familiari, ai quali vogliamo far giungere il profondo cordoglio di tutta la comunità cervarese. Il municipio era parte della casa di Bruno e i colleghi erano per lui una famiglia. Un uomo per bene che ha vissuto con impegno e serietà ogni momento del suo servizio, che sono stati cardini fondamentali della sua vita. Per questo non possiamo che dirgli grazie». I funerali si svolgeranno oggi, alle 18, nella chiesa di San Paolo.