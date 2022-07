L'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Caligiore continua a lavorare alla predisposizione di un cartellone estivo ricco di eventi, promosso e organizzato dal delegato ai grandi eventi e allo sport, il consigliere Diego Bruni, coadiuvato dai colleghi di maggioranza Mauro Staccone, Alessandro Savoni e Pasquale Bronzi. Dopo il successo ottenuto lo scorso 24 giugno con il concerto della cover band ufficiale di Lucio Battisti, che ha portato in piazza 25 Luglio circa cinquemila persone entusiaste, Diego Bruni e Mauro Staccone stanno lavorando alla riuscita del fitto programma della kermesse "E… State a Ceccano".

Questo fine settimana piazzale Bachelet-Impastato verrà trasformato in un vero e proprio "Villaggio dello sport". Numerose le associazioni sportive, le palestre, le scuole di danza che hanno aderito con entusiasmo a questa due-giorni di sport. Una vetrina per loro, che avranno l'opportunità di far conoscere ulteriormente le proprie attività e le proprie specialità: dal volley al basket, dal rugby al tiro con l'arco.

«È partita ufficialmente la due-giorni dedicata interamente allo sport - esordisce il consigliere Bruni - Saranno due giorni di grande partecipazione della maggior parte delle associazioni sportive presenti sul territorio, quelle che, con entusiasmo, hanno aderito a questa iniziativa, curata dall'associazione culturale "Viva" e patrocinata dall'assessorato allo sport del Comune di Ceccano. Si tratta di una vetrina molto importante e particolare, che mette in evidenza la maggior parte degli sport che sono praticati sia nel nostro Paese, ma anche qualche disciplina minore che ci portano gli enti di promozione sportiva. Per fare un esempio, ci saranno le foot bike, ossia biciclette a propulsione umana che vengono alimentate attraverso la spinta alternata con entrambe le gambe, ci sarà una gara di Ocr, un quadrangolare di beach ad alti livelli e tanto altro ancora».

Da qui il suo invito alla partecipazione: «Non posso che invitare tutti a partecipare, venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio, a partire dalle 17, a queste due interessanti giornate sia per assistere a queste competizioni, ma anche per assistere alle esibizioni di danza in un piazzale Bachelet, trasformato in una sorta di villaggio olimpico, e in cui è stata risistemata anche la struttura del campetto di beach volley».