Continuano le ondate di calore. Nei prossimi giorni ancora temperature record in provincia di Frosinone, con picchi nelle ore centrali fino a 38 gradi.

Bollino rosso, dunque, anche oggi e domani e temperature in rialzo rispetto a ieri. Le previsioni indicano, infatti, per oggi, 26 gradi alle 8, che arriveranno a 36 alle 14. Ulteriore innalzamento domani, con 28 gradi alle 8 e 38 alle 14 e temperatura massima percepita di 37 gradi.

Dalla Asl di Frosinone le raccomandazioni per difendersi dal caldo ed evitare effetti dannosi per la salute, che potrebbero riguardare soprattutto le persone più fragili. Tra le cose da fare: tenere sempre sotto controllo le previsioni meteo, indossare indumenti leggeri, di fibre naturali e colori chiari, cappello e occhiali da sole. Fondamentale mantenersi idratati, bevendo almeno due litri di acqua al giorno e consumare pasti leggeri, mangiando molta frutta e verdura. Si consiglia, inoltre, di lavarsi polsi e fronte con acqua fredda e mantenere fresco l'ambiente domestico e di lavoro.

Sconsigliato, invece, uscire nelle ore più calde della giornata ed esporsi al sole in modo prolungato. Bisognerebbe anche evitare di praticare attività fisica intensa all'aperto o eseguire lavori pesanti durante il giorno. Importante non sostare all'interno dell'autovettura ferma ed evitare di lasciarvi all'interno, anche per pochi minuti, bambini, anziani, animali. Si consiglia, poi, di non bere alcolici o bevande fredde e di evitare di indossare vestiti di fibre sintetiche. «In caso di bisogno durante la notte e nei giorni prefestivi e festivi - precisa l'Azienda sanitaria locale - è possibile rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia medica, che garantisce a tutti i cittadini, anche ai non residenti, l'assistenza per situazioni che rivestono carattere di urgenza».