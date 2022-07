Dopo aver toccato 868 casi, il Covid, per il secondo giorno di fila, segna un decremento dei nuovi positivi, prima con 658 e ieri con 594. Tuttavia, l'incidenza per 100.000 abitanti non accenna a diminuire e si porta a 733,12, come pure il tasso di positività a un passo dal 28%. I ricoverati scendono a 24 che poi è lo stesso numero con il quale era iniziato il mese. Si registra, purtroppo, un'altra vittima, la settima di giugno. Giugno che va in archivio con un totale di 8.253 casi, quinto mese dall'inizio della pandemia a valicare quota 8.000.

La giornata

La lista dei comuni si apre con Cassino a 60, Ferentino a 32, Ceccano e Sora a 29, Fiuggi a 28, Frosinone a 26, Alatri e Boville Ernica a 24, Veroli a 20. Poi a scendere Paliano 17, Amaseno e Anagni 16, Roccasecca 14, Isola del Liri 13, Aquino 12, Pontecorvo e Supino 11, Ceprano 10, San Giovanni Incarico 9, Castro dei Volsci 8, Cervaro, Morolo e Pignataro Interamna 7, Arce, Castelliri, Castrocielo, Colfelice e Torrice 6, Alvito, Arnara, Atina, Fumone, Ripi e Strangolagalli 5, Arpino, Broccostella, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano, Pofi e Sgurgola 4, Ausonia, Casalvieri, Piglio, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallecorsa e Villa Latina 3, Patrica, Posta Fibreno e Sant'Apollinare 2, Acquafondata, Acuto, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Colle San Magno, Collepardo, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Guarcino, Pescosolido, Picinisco, Pico, Rocca d'Arce, Sant'Ambrogio sul garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Serrone, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano 1.

Sono 74 su 91 i comuni con almeno un caso.

Il decesso

La settima vittima del mese di giugno è un uomo di 62 anni di Isola del Liri con pregresse patologie. Per fortuna giugno si chiude con il minimo di decessi dell'anno, considerato che a maggio erano stati 26, ad aprile e marzo 39, a febbraio 31 e a gennaio 44.

Il monitoraggio del Gimbe

Secondo i calcoli del Gimbe nella settimana 22-28 giugno, in Italia sono in aumento i nuovi casi (384.093). In tutte le province si registra un incremento percentuale dei nuovi casi, con incidenza superiore ai 500 per 100.000 abitanti in 75 province. In area medica si ha un incremento di quasi 2.000 posti letto in 18 giorni. I casi sono in crescita del 50,5% in Ciociaria, rispetto al 45% di Roma, al 57,7% di Viterbo, al 62,6% di Rieti e al 68,2% di Latina.

L'andamento

In settimana i contagiati sono 2.186 a 546,50 di media. Negli ultimi sette giorni i casi sono 3.497 a 499,57 di media. Rispetto ai sette giorni precedenti si registra una crescita del 48,17%, a quattordici, invece, è più 170,45%, a ventuno è più 305,21%.

Gli altri numeri

L'incidenza risale a 733,12 per il diciassettesimo giorno di fila. L'incidenza non era così alta dal 30 aprile. Il tasso di positività ieri è arrivato a toccare il 27,97%, mentre la media settimanale è al 25,96%. Quest'ultimo sarebbe il dato più elevato dall'inizio della pandemia. I ricoverati scendono a 24 tanti quanti erano il 1° giugno che, pure, registrava 115 contagi nell'ambito di una settimana poi chiusa a 11,71. Ciò a dimostrazione del fatto che l'impennata dei positivi non ha inciso sui ricoverati. I nuovi guariti sono, invece, 274. Quelli della settimana 1.037. I tamponi ieri sono stati 2.123 per un totale settimanale di 8.280.