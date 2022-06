Si ribaltano con l'auto e finiscono contro una cabina elettrica. È successo intorno alle 14.30 in via Casilina nord a Ferentino, al confine con il territorio di Anagni. Feriti il conducente e il passeggero, fortunatamente non in maniera grave. Sono stati trasportati con un'ambulanza all'ospedale di Alatri. Sul posto oltre al personale medico sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Necessario anche l'intervento dei tecnici per sistemare la cabina elettrica distrutta.