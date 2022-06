Emergenza terminata. Torna la preziosissima acqua nella parte di rete irrigua del consorzio di bonifica "Conca di Sora" che domenica scorsa era rimasta a secco per un guasto meccanico all'impianto che regola il flusso idrico della diga del Valcatoio.

Lo ha annunciato ieri il sindaco Massimiliano Quadrini: «Sono stato informato della risoluzione della problematica registrata dalla giornata di domenica presso l'invaso Valcatoio che aveva determinato la sospensione del servizio irriguo da parte del Consorzio di bonifica Conca di Sora - ha spiegato il sindaco -

Un'ottima notizia per gli agricoltori attivi sui territori di Isola del Liri e di Castelliri che potranno salvare le proprie colture. Da questa sera (ieri, ndr) è previsto il ripristino del servizio irriguo da parte della Conca. Ringrazio i gestori della centrale idroelettrica per l'impegno a risolvere nel più breve tempo possibile il problema, come pure le ditte locali che hanno fornito il materiale necessario e il Consorzio che ha assicurato la riattivazione immediata del servizio».