Si chiama "Vitamina G 2022" ed è tutto dedicato ai giovani under 35. Un bando della Regione Lazio per sostenere progetti e idee, per costruire il futuro.

Le aree di intervento sono diverse: valorizzazione del territorio e turismo; rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e tutela dell'ambiente; inclusione sociale, coesione, integrazione, parità e pari opportunità, cittadinanza attiva; cultura e creatività; qualità della vita, sport e benessere psicofisico.

È stato specificato che le azioni legate alla transizione digitale e all'innovazione si intendono trasversali agli ambiti di intervento.

Davvero molti i giovani martedì pomeriggio al Palazzo della Cultura di Cassino dove è stato illustrato il bando che sostiene le "idee under 35" con un contributo a fondo perduto sino alla somma di 25.000 euro.

All'incontro, voluto dal sindaco Enzo Salera e dall'assessore Arianna Volante, ha partecipato il delegato del presidente Zingaretti alle Politiche Giovanili, Lorenzo Sciarretta. «Il bando è il motore – ha detto - per aiutare i giovani che si impegnano per il proprio quartiere, per la propria città, per la Provincia, insomma per migliorare la comunità».

Risorse da valorizzare

Sciarretta ha poi voluto ricordare come il precedente bando (questo è il secondo fortemente voluto da Zingaretti) finanziò 100 progetti a fondo perduto di 25.000 euro ciascuno con l'obiettivo di rendere protagonisti per lo sviluppo culturale, sociale ed economico gruppi anche non costituiti di giovani, cui la Regione vuole essere al loro fianco.

«È stato riproposto quest'anno – ha aggiunto - per incentivare la partecipazione di giovani, la fascia che più sta pagando gli effetti della crisi dovuta dalla pandemia e dalla guerra. I giovani sono una risorsa per andare verso un nuovo modello di sviluppo». Ha ringraziato quindi il sindaco l'assessore per aver organizzato questo momento di incontro.

Le parole del sindaco

Il sindaco Enzo Salera, nel portare i saluti della sua amministrazione, rivolgendosi proprio ai giovani ha detto: «Mi fa piacere la presenza di tanti giovani, tra cui vedo molte ragazze. Il bando, alla sua seconda edizione, abbiamo deciso di presentarlo qui, in questo luogo dall'alto significato simbolico, il Palazzo della cultura, da noi inaugurato il 15 giugno con il presidente della Regione Zingaretti».

E ha rimarcato: «Il bando è una opportunità per quelli tra voi intenzionati ad avviare delle attività».

Il primo cittadino ha poi lasciato spazio all'illustrazione tecnica sottolineando il fatto che Cassino con la delegata allo sportello alle Attività produttive, il giovane assessore Arianna Volante, offre la disponibilità a dare tutto il supporto necessario per gli adempimenti burocratici e di informazione. Poi i tecnici faranno la loro parte. «Mi raccomando – ha detto ancora ai giovani - metteteci il cuore e la passione perché quando ci si mette questo i risultati arriveranno».

Volante: risposte concrete

Arianna Volante ha rilevato intanto che "Vitamina G" è un bando ampio che permette finanziamenti di vari tipi. «Il bando offre un sostegno economico e mette a disposizione spazi ed opportunità – ha detto - Come visto dall'esperienza precedente e dall'accoglimento di diverse istanze, dà risposte concrete ad idee e progetti anche di gruppi di amici, non solo di associazioni. Basta avere idee buone, valide, originali e meno di 35 anni». Il fondo complessivo, abbiamo detto è di 2 milioni 250.000 euro, suddiviso per aree di intervento cui è destinata una quota pari a 375.000 euro. Una quota dello stesso importo è riservata alle Associazioni giovanili singole o riunite tra loro in Ats (Associazione temporanea di scopo), risultate vincitrici e non rinunciatarie dell'avviso "Bando delle Idee Vitamina G". Le domande vanno presentate al seguente link

https://app.regione.lazio.it/vitaminag2/ entro le 18 del prossimo 30 luglio.