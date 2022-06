Il mercoledì, come spesso accade, presenta meno casi di Covid del giorno precedente. Così, anche ieri, con 658 contagiati, in calo rispetto agli 868 del precedente bollettino, ma in rialzo nel confronto con mercoledì scorso quando erano stati 413. Ciò comporta che l'incidenza torna, dopo mesi, oltre i 700 per 100.000 abitanti, mentre il tasso di positività scende dal 29,79% (dato record) al 22,16%. Sostanzialmente stabili i ricoverati che passano da 26 a 25, mentre, per fortuna, non si hanno altri decessi.

La giornata

Sono 54 i nuovi casi a Frosinone, il maggior incremento di giornata. Seguono Alatri a 52, Sora a 47, Cassino a 44, Ferentino e Veroli a 33, Anagni a 28, Paliano a 23, Monte San Giovanni Campano a 21, Amaseno a 19, Ceccano a 18, Roccasecca a 16, Fumone e Piglio a 14, Boville Ernica a 13, Fiuggi a 12, Isola del Liri a 11, Aquino, Ceprano e Pontecorvo a 10, Arce a 9, Broccostella, Giuliano di Roma e Ripi a 8, Arpino, Atina e Supino a 7, Castrocielo, Colfelice, Patrica, Serrone e Sgurgola 6, Campoli Appennino, Castro dei Volsci, Piedimonte San Germano e Torrice 5, Alvito, Arnara, Morolo, Posta Fibreno e San Giorgio a Liri a 4, Acuto, Cervaro, Guarcino e Vicalvi a 3, Castelliri, Collepardo, Pescosolido, Picinisco, Strangolagalli, Vallecorsa e Villa Santa Lucia a 2, Ausonia, Casalvieri, Esperia, Falvaterra, Fontana Liri, Pastena, Pignataro Interamna, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio e Villa Latina a 1. Sono 66 su 91 i comuni a registrare almeno un nuovo caso di Covid.

L'andamento

La settimana è iniziata con 1.592 contagiati a una media di 530,66 al giorno. Ovvero sono già più di tutti i casi della settimana 6-12 giugno, terminata con 1.021.

Negli ultimi sette giorni sono 3.340 i positivi a una media di 477,14 al giorno. Allo scorso mercoledì erano 2.239 a una media di 319,85, ragion per cui l'incremento rispetto ad allora è del 49,17%. Dai giorni 9-15 giugno (1.170 a 167,14 di media) l'aumento si attesta al 185,47%. Andando più a ritroso di altri sette giorni (795 a 113,57) si riscontra un'autentica impennata per un più 320,12%. Mentre dal 1° giugno (887 a 126,71 di media) a ieri la crescita è del 276,55%. Tanti casi in sette giorni non si avevano dal 3 maggio con 3.470.

A giugno sono 7.659 i nuovi casi a una media di 264,10. Con il dato di domani verrà sicuramente superato, con un giorno in meno, il totale di maggio, archiviato a 7.730 e 249,35 di media. In pratica nel 2022 i casi mensili non sono mai scesi sotto i 7.550 con due punte a gennaio, il periodo record con 24.749 diagnosi totali per una media di 798,35 al giorno e a marzo con 19.753 e 637,19 di media. Tra i grandi comuni, sempre a giugno, si contano 639 positivi a Cassino, 629 a Frosinone, 491 ad Alatri, 413 a Ferentino, 377 a Veroli, 346 a Ceccano e 332 a Sora.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti ritorna sopra 700 con 700,21 per la prima volta dal 3 maggio (727,46), quando però la situazione era opposta con numeri in calando. La crescita nelle ultime settimane è stata continua, in pratica dal 14 giugno a ieri non si è più arrestata, passando da 213,63 di lunedì 13 agli attuali valori. Peraltro, l'ultima volta che l'incidenza era su questi livelli ed in risalita è stato alla metà di marzo. Anche il tasso di positività risente del momento è si porta al 22,16% con una media settimanale di 25,29% superiore anche al 22,53% di quella precedente.

I ricoverati e i guariti

Leggera discesa dei ricoverati che passano da 26 a 25. Numeri comunque ormai stabili dalla fine di maggio. E, dunque, l'incremento dei positivi non ha prodotto effetti rilevanti sul fronte delle ospedalizzazioni, come anche per i decessi, anche ieri zero e sei a giugno, il dato più basso del 2022. Con l'impennata dei contagi delle ultime settimane anche il numero dei negativizzati sta progressivamente aumentando. Con i 290 di ieri il dato settimanale raggiunge quota 763.

I tamponi

In crescendo pure i tamponi: con i 2.968 di ieri, nuovo massimo dall'11 maggio, in settimana sono già 6.157 in linea con i 12.374 della scorsa settimana.