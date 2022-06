Il Comune organizza la colonia marina 2022. Dall'11 al 15 e dal 18 al 22 luglio bambini e adolescenti residenti a Pastena potranno usufruire della vacanza estiva e trascorrere giornate all'insegna del divertimento e dell'allegria. Lo rende noto l'assessore Cesira Salamena che, attraverso i social, annuncia: «La colonia marina offre un'opportunità di divertimento, crescita, socializzazione a bambini e ragazzi. L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione comunale, quest'anno è prevista in una località accogliente e ben organizzata quella di "Pino a Tumolito", a Fondi. Sono aperte le iscrizioni per i partecipanti e gli accompagnatori - spiega l'assessore - Gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali per ogni informazione». Come previsto dal bando, possono partecipare i residenti nel comune di Pastena di età compresa tra i 6 e 18 anni compiuti alla data di scadenza e i diversamente abili.

Si può accedere presentando la domanda sull'apposito modello in dotazione presso l'Ufficio protocollo. Il Comune provvederà al trasporto dei ragazzi e fornirà loro e al personale di vigilanza il pranzo completo. Per i partecipanti diversamente abili il Comune mette a disposizione il servizio balneare e la ristorazione, ma non prevede il trasporto e l'assistenza. Le domande di ammissione devono essere indirizzate al sindaco del comune di Pastena e dovranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 7 luglio. Le istanze devono essere corredate dal versamento di 130 euro per entrambe le settimane, quota ridotta di 5,16 euro per ogni altro figlio; oltre al certificato rilasciato dal medico curante attestante le condizioni di salute. L'orario di partenza è previsto alle 7,30 da Borgo San Nicola, il rientro alle 19 nello stesso luogo. Il sindaco Angelo d'Ovidio avvisa che chiunque fosse interessato a svolgere mansioni di vigilanza e assistenza in qualità di volontario (senza compenso) e le mamme dei bambini partecipanti alla colonia marina, possono presentare la domanda presso l'ente entro le ore 13 del 7 luglio. Gli interessati saranno contattati successivamente per il colloquio.