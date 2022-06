Maxi-sequestro di droga e un arresto durante un blitz nel centro storico di Amaseno. Qualche giorno fa, nel primo pomeriggio, la quiete del paese, amplificata dal caldo di giugno, è stata rotta da una brillante operazione dei carabinieri della locale stazione. Sotto gli occhi di molti residenti che si trovavano per strada in quel momento, è stato portato via un cittadino albanese da una casa sita vicino la splendida Collegiata gotica di Santa Maria, nel cuore del centro storico.

Sembra che al momento dei fatti, l'uomo abbia anche opposto resistenza e tentato la fuga per far perdere le sue tracce nel dedalo di vicoli del centro, ma i carabinieri hanno avuto la meglio. Dopo un concitato inseguimento, lo hanno preso mentre cercava di farla franca e dopo che, sembra, si fosse disfatto di un involucro contenente probabilmente droga pronta a essere immessa sul mercato. Ora il giovane si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che continua a indagare su possibili collegamenti e sull'esistenza di una rete di spaccio più ampia.

L'operazione faceva parte di un accurato controllo del territorio messo in essere dai militari dell'Arma per garantire ordine e sicurezza, tanto più che parliamo di piccoli centri normalmente tranquilli. Tornando ai fatti, in molti hanno assistito al rocambolesco inseguimento dei carabinieri all'interno dei vicoli del centro fino all'arresto dell'albanese trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina, suddiviso in numerose dosi da un grammo destinate alla vendita, oltre a una discreta somma di denaro in contanti. Ovviamente, l'operazione continua e i militari agli ordini del maresciallo Gabriele Scarpa stanno seguendo anche altre piste per sconfiggere i fenomeni malavitosi e prevenire reati quali la ricettazione, lo spaccio di droga e il riciclaggio dei proventi del crimine.