Era finita in un canale nel tratto "Francesca Ovest" sulla provinciale per Rodigo, in provincia di Mantova. Aveva in programma di raggiungere l'università di Ferrara per portare i campioni da analizzare del suo innovativo progetto green condotto per il dottorato. Invece la sua utilitaria è finita nel canale, bloccandola nell'abitacolo che si è riempito pian piano d'acqua.

Sette lunghissimi giorni di attesa, nella speranza che Doriana Scittarelli recuperasse a poco a poco, dopo essere stata estratta dalla vettura e rianimata. E invece nel pomeriggio di ieri la drammatica comunicazione dai medici del Mantovano: dichiarata la morte cerebrale.

La brillante ventinovenne di Sant'Apollinare aveva conseguito la laurea a Pisa in chimica e stava svolgendo il dottorato a Ferrara in Scienze chimiche. Proprio nell'ambito di un progetto su tematiche green - per il dottorato di ricerca industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente - la ventinovenne di Sant'Apollinare che stava effettuando un tirocinio in un'azienda del posto, nella zona del Mantovano, era riuscita a condurre una sperimentazione di pellicole alimentare a partire dai pomodori. In linea, ovviamente, con il dottorato che stava svolgendo a Ferrara.

Secondo quanto accertato, Doriana si stava recando proprio in ateneo per analizzare delle provette, quando l'auto è finita nel canale. I soccorritori avrebbero raccontato di un tempo piuttosto lungo in cui la ragazza è rimasta intrappolata nell'abitacolo. A dare l'allarme un automobilista di passaggio. Difficili le operazioni dei vigili del fuoco e del 118 che l'hanno rianimata e trasferita all'ospedale Carlo Poma dove, nel pomeriggio di ieri, a sette giorni dall'incidente, sarebbe stata rilevata l'assenza di attività cerebrale. Ed è stato dato il via alle procedure di accertamento di morte. Trascorse le sei ore di rito, la dichiarazione ufficiale. Per oggi è in programma l'autopsia. La notizia ha straziato la comunità di Sant'Apollinare, dove tutti la ricordano come una «ragazza d'oro». Forte il dolore espresso per l'accaduto, una tragedia che ha lasciato davvero tutti senza fiato.