Il Covid fa un'ulteriore accelerata. Sono 868 i nuovi contagiati, almeno uno in 76 dei 91 comuni ciociari. I casi non erano così tanti dal 20 di aprile. Nuovo record assoluto per il tasso di positività che vola al 29,79%, mentre l'incidenza è ai massimi dall'inizio di maggio. Piccolo passo in avanti dei ricoverati, da 24 a 26. Zero le vittime.

La giornata

La lista dei nuovi casi è aperta da Cassino con 98 e non ne aveva così tanti dal 15 marzo, poi Ceccano con 80, Frosinone con 60, Ferentino con 48 e Alatri con 45. E ancora Paliano 36, Monte San Giovanni Campano 35, Veroli 34, Anagni e Fiuggi 25, Boville Ernica 23, Ceprano e Sora 21, Isola del Liri 18, Piedimonte San Germano 16, Ripi 14, Aquino 13, Cervaro, Roccasecca e Supino 12, Piglio e Pontecorvo 11, Amaseno 10, Sant'Elia Fiumerapido e Trivigliano 9, Arpino, Broccostella, Fumone, Giuliano di Roma e Patrica 7, Pignataro Interamna e Torrice 6, Acuto, Arnara, Castro dei Volsci, Castrocielo, Morolo, Sant'Apollinare, Torre Cajetani e Vallecorsa 5, Atina, Casalvieri, Colfelice, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Vico nel Lazio, Villa Latina e Villa Santa Lucia 4, Ausonia, Guarcino, Pofi, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri e San Giovanni Incarico 3, Alvito, Arce, Castelliri, Collepardo, Fontechiari, Posta Fibreno, Serrone, Strangolagalli e Vallemaio 2, Acquafondata, Casalattico, Castelnuovo Parano, Gallinaro, Picinisco, Pico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Terelle, Trevi nel Lazio, Vallerotonda, Villa Santo Stefano e Viticuso 1.

L'andamento

Negli ultimi sette giorni sono 3.095 i casi (442,14 al giorno). L'ultima volta che erano stati così era a cavallo tra fine aprile e inizio maggio. Rispetto ai sette giorni precedenti (2.057 a 293,85 di media) si ha un incremento del 50,46%. A quattordici giorni (1.083 e 154,71 di media) l'aumento è del 185,78%. Rispetto al periodo 1-7 giugno (766 e 109,42 di media) si registra un'impennata del 304,04%. A giugno i casi sono 7.001 a 250,03 di media e si va verso il sorpasso con maggio, archiviato a 7.730 a 249,34 di media. In questo mese a Cassino i positivi sono 595, a Frosinone 575, ad Alatri 439, a Ferentino 380, a Veroli 344, a Ceccano 328, a Sora 285, ad Anagni 277, a Paliano 227, a Monte San Giovanni Campano 200, a Roccasecca 191, a Fiuggi 181, a Boville Ernica 171, a Ceprano 146, a Piedimonte San Germano 130, a Isola del Liri 120, a Pontecorvo 118 e ad Arce 100 tra i comuni in tripla cifra. Nelle ultime due settimane Cassino passa da 166 a 298 casi, Frosinone da 219 a 236, Alatri da 158 a 183, Veroli da 85 a 183, Ferentino da 105 a 158, Ceccano da 86 a 151, Anagni da 82 a 109, Fiuggi da 37 a 106, Monte San Giovanni Campano da 47 a 103 e Roccasecca da 68 a 95.

Gli indicatori

L'incidenza cresce e torna sui livelli del 20 aprile con 648,85 rispetto al 583,44 del giorno prima. Tale indicatori è ormai in risalita senza soluzione di continuità dal 14 giugno. Eppure in questo mese, il 3 per la precisione, si era toccato il minimo dell'ultimo periodo con 156,39. Da lì in poi, tuttavia, le cose sono mutate. E anche il tasso di positività ormai segue questo trend con un nuovo record: il 29,79% di ieri non era mai stato raggiunto finora. Il tutto dopo una settimana, quella scorsa, che con il 22,53% è stata la peggiore dopo il 23,02% tra il 14 e il 20 marzo.

I ricoverati e i guariti

L'impennata dei positivi finora non ha avuto particolari conseguenze sui ricoverati. Ieri sono saliti a 26 dal 24 del bollettino precedente. Il dato si mantiene costante nel tempo, almeno per quanto riguarda il mese di giugno nel quale quota 26 non è mai stata superata. Lontano sono, comunque, i tempi quando i ricoverati superavano la sessantina, l'ultima volta è capitato il 16 maggio.

I guariti fanno un deciso salto in avanti con 442. Non erano così tanti dai 557 del 18 maggio. La passata settimana, peraltro, sono risultati in crescita con 1.378 rispetto ai 1.090 dei sette giorni precedenti.

I tamponi

Anche il numero dei test eseguiti prosegue la corsa al rialzo. Ieri ne sono stati esaminati 2.913 sui livelli dell'11 maggio quando erano 2.975. La passata settimana ne abbiamo contati 12.374 nuovo massimo dai 14.022 del periodo 9-15 maggio.

L'appello di D'Amato

Di fronte all'impennata dei casi nel Lazio, l'assessore alla Sanità Alesiso D'Amato fa alcune considerazioni: «Ricordo l'importanza per gli over 80 e le categorie fragili over 60 di fare la quarta dose e non rinviarla. Inoltre, per coloro che soffrono di patologie e comorbilità, è importante richiedere al proprio medico la somministrazione di anticorpi monoclonali o antivirali nelle prime 48 ore dalla positività. Consiglio di portare sempre con sé la mascherina e indossarla nei luoghi chiusi». Ieri nel Lazio 11.171 nuovi casi (+7.548 in 24 ore), 5 decessi (0) e 8.530 guariti. Ci sono 588 ricoverati (-9), 51 in terapia intensiva (0), mentre il tasso di positività è al 23,7%.