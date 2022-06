Incidente stradale agli Altipiani di Arcinazzo intorno alle 19 di oggi. Un bambino di tredici anni era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato contro un'automobile, nei pressi di un incrocio nella zona interna della famosa località turistica nel territorio di Trevi nel Lazio, mentre, insieme ai compagni della sua squadra ciclistica, effettuava gli allenamenti che frequentemente svolge nella zona. Allertato subito il 118. Arrivata successivamente anche l'eliambulanza, che ha trasportato il giovane ciclista presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Le condizioni non sembrerebbero essere gravi. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità.