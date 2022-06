Commozione ai funerali di Daniel Rossi, il ventottenne morto dopo sette giorni di agonia, coinvolto in un incidente a Monte San Marino il 18 giugno. I funerali oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Tecchiena. Palloncini bianchi e giallorossi della sua squadra del cuore lasciati volare all'uscita della bara della chiesa. In tanti indossavano la maglia bianca con la foto del giovane. Emozionante anche il momento in cui è stata dedicata la canzone di Irama "Ovunque sarai" in memoria di Daniel, da tutti ricordato come un ragazzo dal cuore grande, sempre cordiale e gentile con tutti.