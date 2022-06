Buone notizie dal fronte delle prenotazioni alberghiere per i mesi di luglio e agosto prossimi, in linea con le previsioni che si vanno confermando in tutta Italia, con un aumento previsto del 25% rispetto allo scorso anno (+ 5,5 milioni, per un totale di 27-28 milioni di presenze in questa estate), con Fiuggi che sembrerebbe allinearsi al trend.

Fattori congiunturali che fondano su diversi aspetti, compreso il fatto che i turisti stranieri sono tornati a circolare liberamente dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, affamati della "grande bellezza" che l'Italia è in grado di offrire con i suoi musei e le sue città d'arte. Stranieri che da soli ammonteranno a circa 17,5 milioni solo nel periodo estivo.

Fiuggi, come sempre, proverà a recitare la sua parte con i mezzi a disposizione, nel contesto di una crisi strutturale permanente in quel segmento del settore termale nel quale ristagna per non aver saputo negli anni scorsi diversificare l'offerta. Diventata invece, e per fortuna, un punto fermo dell'attuale maggioranza.

Tuttavia le prenotazioni alberghiere nei prossimi due mesi sembrerebbero decollare a prescindere, in quella che potrebbe risultare l'ultima stagione termale di Atf Spa sotto il controllo pubblico.

Un'altra buona notizia per gli imprenditori del settore turismo giunge a livello centrale con il "Decreto sostegni ter" e dell'avvenuta autorizzazione dell'Unione europea nell'ambito del "Temporary Framework", che prevede l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.