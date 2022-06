Malviventi sorpresi dai carabinieri subito dopo il furto con "buco" ai danni di una nota attività commerciale di Ferentino. In due sono entrati in azione. Uno è stato bloccato e arrestato dai militari, mentre l'altro è riuscito a darsi alla fuga nei campi circostanti aiutato dall'oscurità. La persona arrestata è un trentaduenne di Sora, già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, l'amministrazione della giustizia e in materia di stupefacenti.

La coppia malavitosa è entrata in azione poco prima dell'alba. Con un'azione audace le due persone si sono introdotte nell'attività commerciale, praticando dei buchi sui muri perimetrali della struttura in questione.

Nel mirino è finita l'attività commerciale Tss di Ferentino, specializzata in tecnologie, servizi e attrezzature sanitarie, da molti anni in attività in via Casilina sud.

La ricostruzione

In particolare alle prime luci dell'alba una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri di Anagni, con l'ausilio del personale del Comando stazione di Ferentino, sono piombate tempestivamente nei pressi del negozio sulla Casilina, poiché poco prima era giunta una segnalazione da parte della centrale operativa di una società di vigilanza privata, grazie alla quale venivano informati i militari del furto in corso nei confronti dell'attività commerciale.

I carabinieri arrivati sul posto sono riusciti a sorprendere i due soggetti che si sono intrufolati nell'ampio locale, traendone in arresto uno, mentre l'altro è fuggito dileguandosi nelle campagne adiacenti.

Sono in corso le ricerche da parte dell'Arma dei carabinieri per identificare anche il secondo malvivente da assicurare parimenti alla giustizia.

L'arrestato la mattina stessa è stato sottoposto all'udienza del rito direttissimo nel tribunale di Frosinone, nel corso del quale è stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere che è stata eseguita all'istante.