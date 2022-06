Tra la valanga di documenti prodotti ieri per essere acquisiti la difesa di Maria Tuzi, rappresentata dall'avvocato Elisa Castellucci, ha chiesto di inserire alcune certificazioni del medico curante di Santino Tuzi ovviamente antecedenti al suicidio. Il brigadiere che per primo indicò la presenza di Serena in caserma, dando alle indagini una svolta clamorosa, non era depresso. Anzi, secondo la documentazione medica prodotta avrebbe chiesto di poter eseguire «analisi di routine per uomini di quella età». Che senso avrebbe dunque avuto sincerarsi dello stato di salute per poi uccidersi?

«Quando ho iniziato il lungo percorso per la verità sul suicidio di mio padre ho cercato di capire tutto, quindi anche se fosse o meno depresso. Per questo mi sono recata dal suo medico curante, per andare a fondo - spiega la figlia Maria - Il professionista ha certificato che mio padre assolutamente non fosse depresso né ansioso. Era tranquillo. Aveva fatto richiesta, tra l'altro, di alcuni accertamenti di salute che vanno fatti a quell'età: non voleva suicidarsi. Non ne aveva alcun motivo, prima del 28 marzo. Ha vissuto da quella data fino all'11 aprile - quando è stato trovato morto - momenti tragici. Si sono susseguiti avvenimenti importanti nella sua vita, incontri anche con superiori della sua scala gerarchica. Questo è chiaro».

Ieri a chiusura del dibattimento il presidente Massimo Capurso ha nuovamente dettato i tempi dell'ultima fase, quella che porterà il prossimo 15 luglio alla sentenza a carico dei Mottola - l'ex maresciallo Franco, la moglie Anna Maria e il figlio Marco - e i due ufficiali coinvolti: Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Venerdì parola ai pm, lunedì 4 luglio alle parti civili; il 6 e il 7 alle difese. Poi eventuali repliche.