Di nuovo in fiamme i terreni della ex Polveriera di Anagni. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio dopo le 16. Sul posto i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i carabinieri e la polizia locale. Il fumo è stato avvistato anche da cittadini dei paesi limitrofi e diverse le immagini con la colonna di fumo nero che stanno invadendo anche le pagine dei social. Indagini per chiarire le cause che hanno sprigionato il vasto rogo.