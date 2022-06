La settimana si apre con 66 positivi a fronte di 276 tamponi, 31 negativizzati e un decesso. Stabili a 24 i ricoverati, mentre crescono ancora incidenza per 100.000 abitanti e tasso di positività.

La giornata

Nessun centro ciociaro registra più di dieci nuovi contagi. Aprono la lista Anagni e Cassino con 9, Alatri con 6, Amaseno, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo e Veroli con 3, Arce, Ferentino, Paliano e Vico nel Lazio con 2, Frosinone, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Fiuggi, Morolo, Pastena, Pico, Pignataro, Sant'Apollinare, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Torrice e Villa Santa Lucia a 1.

La vittima

Segnalata una nuova vittima per il Covid. Si tratta di una donna di 70 anni residente a Monte San Giovanni Campano. È la vittima numero sei del mese di giugno. La scorsa settimana se ne sono contate tre, quella prima ancora, invece, nessuna.

Gli indicatori

Leggerissimo aumento dell'incidenza per 100.000 abitanti che passa da 583,02 a 583,44, quattordicesimo rialzo consecutivo. Giugno era iniziato in calando, a 195,39, ma la corsa al ribasso si è arrestata a 156,39 il 3 giugno. Da allora sono tornati i casi e, conseguentemente, è aumentata pure l'incidenza.

Un discorso simile interessa il tasso di positività, ieri aumentato di altri due punti percentuali al 23,91%. La passata settimana, peraltro, con il 22,53% è stata la più alta dal 23,02% del periodo 14-20 marzo.

L'andamento

Negli ultimi sette giorni si contano 2.783 nuovi casi con una crescita del 58,48%. A quattordici giorni l'aumento si attesta al 173,11%. A ventuno giorni l'impennata è del 254,07%.

I ricoverati e i guariti

Per il quarto giorno consecutivo sono 24 i ricoverati per Covid. Un dato che segue ai cinque giorni di fila a quota 25. Situazione stabile, dunque, sul fronte dei ricoveri che non risente dell'incremento die casi dell'ultimo periodo. I nuovi guariti sono, invece, 31. Un valore solitamente basso di lunedì. Nell'ultima settimana, comunque, si sono negativizzate 1.378 persone, in crescita dopo cinque di ribasso.

I tamponi

Anche i test effettuati per scoprire un'eventuale positività sono pochi il lunedì. Ieri non ha fatto eccezione con 276, il minimo in otto settimane.