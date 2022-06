Bimba di tre anni scivola in una piscina mentre stava giocando e rischia di annegare: una tragedia sfiorata. Ancora forte la paura. Immediato l'intervento di alcuni adulti che l'hanno tirata fuori e allertato con prontezza l'eliambulanza atterrata nel piazzale della chiesa di Cervaro, lungo la Casilina, per rendere le operazioni di soccorso più rapide. Al momento pare che la piccola abbia ripreso a respirare ma per precauzione sarà presto trasferita al Bambino Gesù di Roma. Operatori del 118 in azione per assicurare la più rapida ripresa della bambina.