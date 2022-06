Trovato senza vita nei campi a pochi metri da casa dopo diverse ore di assenza. A rinvenire il corpo di un settantreenne di Sant'Elia sono stati i carabinieri allertati dai familiari, preoccupati dell'anomala assenza del pensionato. Proprio loro si sono rivolti i carabinieri per far luce sulle cause del decesso. Immediato l'arrivo sul posto del 118 ma non c'era già più nulla da fare. Accertamenti in corso