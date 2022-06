Anche il noto ambientalista Tommasino Marsella, persona fortemente impegnata nella società civile a salvaguardia, tutela e promozione del territorio, plaude con entusiasmo alla candidatura della città che diede i natali all'Angelico Dottore a Capitale della cultura nazionale per il 2025. «La notizia – ha dichiarato Marsella – credo debba indurre in tutti i Roccasecca, ma anche gli abitanti dei centri vicini, un motivo d'orgoglio per dare vita a una sorta di mobilitazione generale per promuovere il nostro territorio, ricco di storia, tradizioni e cultura.

Dobbiamo considerare che nel giro di pochi chilometri abbiamo il meglio della cultura classica a partire dal nostro illustre concittadino San Tommaso D'Aquino, San Benedetto a Cassino, Giovenale ad Aquino, Cicerone e Caio Mario ad Arpino, le decine di antichissime chiese e l'antico maniero dove nacque il Dottore Angelico. Dobbiamo considerare di primo piano la grandissima tradizione musicale con a capo il nostro Flauto D'Oro Severino Gazzelloni».

E ancora: «Non a caso ho rivolto un appello a tutti i cittadini al fine di porre in evidenza le infinite risorse e peculiarità dell'intero circondario». Insomma un battagliero ambientalista, sempre in primo piano nella salvaguardia e valorizzazione del territorio lancia l'appello a fare fronte comune per sostenere la candidatura di Roccasecca a Capitale della cultura per il 2025. Una grande opportunità per la Terra di San Tommaso a cui bisogna credere fino in fondo.