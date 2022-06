Non poteva avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie, tantomeno entrare nella sua abitazione, dove aveva vissuto anche lui prima della separazione.

Ma la sera prima del giorno di San Valentino, stando alle accuse, si è intrufolato nella casa della donna, approfittando della sua assenza, e ha preso le chiavi della macchina per lasciarle una rosa rossa. E ora proprio per quella rosa rossa rischia il processo.

Nei guai è finito un imprenditore, di 39 anni, residente nel capoluogo. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dall'autorità giudiziaria.

La ricostruzione

La loro relazione è finita, sembrerebbe per gelosie reciproche. Troppi i litigi e così hanno deciso di mettere fine al loro amore. Ma lui non si è arreso. Lui, imprenditore che opera nel settore delle manutenzioni industriali, è finito così nei guai ed è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla sua ex moglie e ai luoghi da lei frequentati. Disposto nei suoi confronti anche il divieto di avvicinamento alla casa coniugale. Ma la sera prima della ricorrenza di San Valentino, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati, non ha resistito.

Le accuse

Stando alle accuse, approfittando del fatto che l'ex moglie non fosse in casa, si è introdotto nell'abitazione e ha preso le chiavi dell'auto della donna. All'interno della macchina ha lasciato una rosa rossa. Sempre stando a quanto viene contestato al trentanovenne, è poi tornato in casa per riportare le chiavi della vettura, anche se le avrebbe lasciate in un posto diverso.

La donna al rientro a casa ha prima notato che le chiavi del suo veicolo erano state spostate e poi in macchina la scoperta della rosa rossa.

La denuncia

Ora il frusinate è finito di nuovo nei guai. È stato denunciato per violazione delle disposizioni di avvicinamento in corso di separazione.

Rischia una condanna pesante per il gesto che ha compiuto. La prossima settimana l'imprenditore trentanovenne sarà ascoltato dall'autorità giudiziaria. L'uomo è difeso dall'avvocato Nicola Ottaviani.