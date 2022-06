Il Covid-19 non molla la presa e anche ieri è stata una giornata con un alto numero di contagiati in provincia di Frosinone: 413 a fronte di 1.573 tamponi effettuati, praticamente un ciociaro su tre che si è sottoposto al test è risultato positivo. Dati non molto confortanti quelli che sono usciti dal bollettino quotidiano emesso ieri dall'Asl di Frosinone, anche se, rispetto alla rilevazione precedente, c'è stato un leggero calo nel numero delle nuove positività: -97.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei contagi, il comune nel quale è stato registrato il numero più elevato di giornata di casi è stato Veroli con 55; a seguire Cassino 48, Alatri 28, Sora 25, Ripi e Roccasecca 22, Anagni e Piedimonte San Germano 19, Monte San Giovanni Campano 18, Ferentino 17, Frosinone 16, Patrica 12, Ceccano, Paliano e Pontecorvo 11, Fiuggi, Atina e San Giorgio a Liri 10, Boville Ernica, Vico nel Lazio e Torrice 9, Piglio, Aquino e Cervaro 8, Arpino, Ceprano, Serrone, Castrocielo, San Giovanni Incarico , Fumone, Sgurgola e Supino 7, Sant'Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia 6, Arce, Strangolagalli, Trivigliano, Giuliano di Roma e Pignataro Interamna 5, Isola del Liri, Castro dei Volsci ed Alvito 4, Amaseno, Belmonte Castello, Vallerotonda, Villa Santo Stefano, Posta Fibreno, Acuto, Castelliri, Torre Cajetani e Villa Latina 3, Broccostella, Morolo, San Donato Val di Comino, Esperia, Pofi, Rocca d'Arce, Sant'Apollinare, Picinisco, Pico, Terelle, Vallecorsa e Vallemaio 2, Fontana Liri, Casalvieri, Pescosolido, San Vittore del Lazio, Vicalvi, Colle San Magno e Settefrati 1.

A completare il bollettino statistico dell'Asl di Frosinone 231 nuovi negativizzati, 24 ricoverati in ospedale e anche due decessi: un uomo di 76 anni residente a Sora e una donna di 90 anni residente a Colfelice.

Volgendo lo sguardo al panorama regionale, su un totale di 30.857 tamponi effettuati, di cui 26.769 antigenici, nel Lazio ieri sono stati registrati 6.992 nuovi casi di Coronavirus, con un tasso di positività pari al 22,6%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 54, dato invariato rispetto alla rilevazione precedente, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 554 (-10). Cinque i decessi segnalati nel bollettino di ieri. I nuovi guariti sono invece 5.771. I casi a Roma città sono a quota 4.084. Sono 133.771 le persone attualmente positive a Covid nel Lazio, di cui 133.163 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio della pandemia i guariti sono stati 1.530.132, i morti 11.444, su un totale di 1.675.347 casi esaminati. Detto di Frosinone, nelle province, esclusa Roma, sono stati registrati 1.458 nuovi casi: 665 a Latina con 0 decessi; 130 a Rieti e 0 decessi; 250 a Viterbo e 0 decessi. Il motivo del nuovo picco, secondo gli esperti, potrebbe essere legato alla variante Omicron 5, la sottovariante molto contagiosa, ma dai sintomi meno gravi rispetto alla Delta. Nel Lazio, per esempio, è sopra la media al 32,5%.