Non ce l'ha fatta Daniel Rossi, il ventottenne coinvolto in un incidente in moto sabato scorso a Monte San Marino. È morto oggi al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove era stato trasportato con un'eliambulanza per le gravi ferite riportate. I funerali si svolgeranno martedì prossimo nella chiesa di Santa Maria del Carmine ad Alatri. Il funerale sarà curato dall'agenzia San Francesco di Alatri.