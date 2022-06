Le truppe francesi entrarono nella città di Pontecorvo. A confermare questa tesi, spesso messa in discussione, sono delle immagini ritrovate dall'associazione nazionale "Vittime delle Marocchinate" e che arrivano direttamente dall'archivio francese. Immagini che dimostrano la presenza delle truppe nella città che, come si vede, è stata completamente distrutta dai bombardamenti.

«Le ricerche da parte della nostra associazione sono sempre in evoluzione e non si fermano mai - ha affermato il presidente Emiliano Ciotti - Quando fu consegnata una folta documentazione al Comune ricordo che ci furono diverse polemiche di persone che affermavano che le truppe francesi non erano mai entrate nella città di Pontecorvo. Ora queste immagini dimostrano esattamente il contrario e dimostrano che chi contestava all'epoca in realtà si sbagliava perché quelle truppe entrarono anche nella città di Pontecorvo con tutte le conseguenze che ben conosciamo. I fatti ricollegati alle marocchinate sono qualcosa di molto più complesso e di molto più ampio rispetto a quanto si possa credere».

Quello delle marocchinate rappresenta un orrore della storia che ha toccato profondamente l'intero territorio portando violenze, stupri, omicidi. Ferite aperte e ancora oggi sanguinanti e di cui, nonostante i tanti anni di studi e di ricerche, ancora non si conoscono con esattezza le proporzioni.

«La maggior parte degli storici - ha aggiunto il presidente dell'associazione nazionale "Vittime delle Marocchinate" Emiliano Ciotti - nell'analizzare questi fenomeni si sofferma in particolar modo sull'avanza delle truppe senza pensare, però, anche chi si trovava dietro a quell'avanzata, negli altri reparti. Altri soldati che entravano nei territori con tutte le conseguenze che ben conosciamo».