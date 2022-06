Mancano più di due mesi ma il conto alla rovescia è cominciato. Giovedì 1° settembre, ad Arpino, nella Sala delle Conferenze del Castello Ladislao, sede della Fondazione Mastroianni, inizieranno i lavori della decima edizione della "Scuola Estiva Arpinate", dedicata al tema "Lavoro e insegnamento universitario nell'era della Rivoluzione telematica". L'iniziativa è promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Unicusano, in collaborazione con la Fondazione Mastroianni, la Città di Arpino, la Provincia di Frosinone e l'Università di Catanzaro.

La SEA durerà quattro giorni e vedrà la partecipazione di una quindicina di docenti, professori universitari ed esperti del tema provenienti da varie università italiane ed europee, ma anche di venti borsisti, studenti universitari e dottorandi che ne faranno richiesta, scrivendo a sea.arpino@gmail.com. I borsisti saranno ospitati ad Arpino nei giorni dell'iniziativa.

La Scuola Estiva Arpinate, giunta alla decima edizione, è una delle più longeve iniziative di formazione superiore del panorama scientifico non solo laziale, che ha visto nel corso degli anni la presenza ad Arpino di più di duecento borsisti e centocinquanta docenti, provenienti dall'Italia e dall'estero, in un'iniziativa accompagnata da eventi culturali di rilievo come mostre di fotografia, pittura e scultura, ma pure concerti. Anche la prossima edizione sarà affiancata da due importanti eventi culturali.