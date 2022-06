Gli "over 60" in gita a Caserta. Al viaggio, programmato nell'ambito del progetto regionale "TE Lazio per la terza età", ha partecipato anche il nuovo sindaco Angelo Mattoccia, felice di essere al fianco dei pensionati. «È stata una bella giornata in compagnia e in allegria con i nostri "over 60" - ha commentato sui social il primo cittadino - Un viaggio già programmato e organizzato prima del nostro insediamento nell'ambito del progetto regionale "TE Lazio per la terza età". Abbiamo il dovere - ha aggiunto Mattoccia - rivolgendosi ai pensionati di essere al vostro fianco ogni giorno e in ogni ambito della vita comunitaria, di accompagnarvi e di donarvi momenti di aggregazione e serenità».

Quindi, il sindaco ha annunciato: «In questi giorni siamo già al lavoro con tutti gli amministratori per programmare nuovi servizi, nuove attività e appuntamenti per i nostri concittadini "over 60", ai quali cercheremo di far vivere una seconda giovinezza già a partire dai prossimi mesi».

Progetti ambiziosi e promesse, di cui ora gli "over 60" di Pofi attendono la realizzazione.

Il giovane sindaco Mattoccia e la sua squadra si stanno organizzando per riservare grandi attenzioni ai pensionati. Infatti, li considerano una risorsa irrinunciabile del paese che, soprattutto in una piccola comunità come quella pofana assume un grande valore. Il neo-sindaco ha voluto partecipare alla gita a Caserta per dimostrare di essere concretamente al fianco dei suoi concittadini e iniziare così il suo mandato con un impegno serio, curando i rapporti personali in prima persona per essere davvero il sindaco tutti.