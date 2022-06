Utilizzare i giusti strumenti per la raccolta differenziata. È l'invito rivolto dall'organizzazione alla cittadinanza che ricorda l'importanza di usare buste che siano semitrasparenti e che rendano possibile un controllo preventivo di ciò che viene gettato nei diversi cassonetti. Un invito che arriva mentre vengono avviate cinque nuove isole ecologiche nella parte alta della città e ci si prepara all'installazione delle strutture anche nella parte bassa per il totale avvio del servizio sull'intero territorio cittadino.

«Per una corretta raccolta differenziata e per la successiva gestione dei rifiuti è necessario utilizzare buste semitrasparenti, facilmente reperibili presso negozi e supermercati – spiegano – Non è consentito L'uso delle buste nere, perché impediscono la verifica visiva degli operatori addetti alla raccolta. È bene inoltre ricordare che i rifiuti organi ci (da cucina) vanno deposti in buste semitrasparenti che siano anche compostabili». Intanto nei giorni scorsi sono state attivate altre isole ecologiche.

Nello specifico le strutture entrate in funzione sono in via San Giovanni Battista (isola numero 15), via Trieste (numero 23), via Vetrine (numero 29), via Gramsci (numero 30) e via Sacro Cuore (numero 31). «Tutti i cittadini residenti nelle località indicate sono invitati, se non avessero ancora provveduto, a ritirare il kit differenziata presso la ex pretura di via Cesare Battisti – ricordano dall'organizzazione del servizio – Il kit è distribuito gratuitamente e si compone di mastelli, guida illustrata e scheda magnetica. Grazie a tutti i cittadini di Pontecorvo per la collaborazione».

Un percorso, quello della differenziata, che prosegue anche nella parte bassa del paese. Proprio in questi giorni si sta procedendo con l'installazione delle strutture nelle prime zone del rione Pastine al fine di arrivare alla completa attivazione del servizio.