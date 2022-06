Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto a Valmontone in viale XXV Aprile. Il giovane stava percorrendo la strada, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, in sella a una moto. Per cause in corso di accertamento, è finito in una scarpata. È morto sul colpo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.