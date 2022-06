Sarà il suggestivo Chiostro di Sant'Agostino, nel centro storico di Veroli, ad ospitare la nuova rassegna letteraria intitolata, in modo molto esplicativo, "Poesia a Veroli". L'idea è nata dalla mente creatrice ed organizzatrice della poetessa e operatrice culturale Patrizia Baglione, di Veroli, che si avvarrà della collaborazione del Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile, valente poeta campano noto anche a livello nazionale. L'intento è, naturalmente, quello di creare momenti di incontri letterari di qualità, in particolare con scrittori e poeti di rilievo in ambito nazionale e internazionale, al fine di promuovere e diffondere la cultura letteraria sul territorio.

L'amministrazione comunale di Veroli si è subito mostrata propensa ad appoggiare e sostenere l'iniziativa della poetessa Patrizia Baglione, in prima persona la dottoressa Francesca Cerquozzi, consigliera delegata alla Cultura, concedendone il patrocinio morale. Il primo incontro della rassegna si svolgerà dunque sabato 2 luglio alle ore 17.30 nel Chiostro di Sant'Agostino in Via Vittorio Emanuele e vedrà protagonisti i poeti: Rita Pacilio da San Giorgio del Sannio (Bn), Ksenja Laginja e Tullia Ranieri da Roma, Giuseppe Napolitano da Formia, Irene Sabetta da Alatri e Lucilla Trapazzo da Zurigo. Ad arricchire artisticamente l'incontro ci saranno le esposizioni delle opere di Paolo Gaetani. Saluti istituzionali da parte della consigliera Cerquozzi, conduzione e presentazione di Patrizia Baglione e Giuseppe Vetromile.