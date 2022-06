Grande festa per l'Alfa Romeo e per i suoi 121 anni: domani infatti ricorre l'anniversario della fondazione del marchio. Il Museo di Arese festeggia questa importante ricorrenza con un intero weekend di eventi dedicati. Un che Alfa Romeo rende ai propri Club disseminati nel mondo: un'installazione permanente in Museo del una nell'area esterna.

E domenica si festeggerà il 60° compleanno di Giulia con un flashmob di berline storiche e una conferenza Backstage. In famiglia, in pista e in divisa, Giulia è uno dei simboli dell'Alfa Romeo e icona di un'epoca. Decine di berline degli anni Sessanta/Settanta si ritroveranno sul tracciato interno del Museo per partecipare a un flashmob. A seguire ci sarà una conferenza del ciclo "Backstage", durante la quale sfileranno le diverse versioni di questa leggendaria vettura. Sarà presente una Giulia della Polizia di Stato, proveniente dall'Autocentro di Torino.