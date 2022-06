Ancora uno schianto tra auto e moto, il terzo nel giro di pochissimi giorni. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo lungo la Casilina Sud, al confine tra Cassino e Cervaro. Un impatto violento che ha procurato gravi ferite al centauro. Per lui, 33enne di Atina ma residente a Cassino che non è in pericolo di vita, l'arrivo di una eliambulanza per il trasferimento nella Capitale. Sul posto immediati i soccorsi e l'arrivo dei carabinieri