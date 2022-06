È morto don Angelo Pilozzi, decano del clero diocesano. Aveva 94 anni. Era nato ad Acuto il 3 febbraio del 1928. Ordinato sacerdote nel 1951, aveva guidato varie comunità nella diocesi Anagni-Alatri, ovunque lasciando la sua impronta di carità. «Prete umile e buono, generoso e affabile, don Angelo ha speso tutta la sua vita al servizio del Signore, dei fratelli e della Chiesa. Ci mancheranno le sue parole, i suoi consigli, la saggezza senza limiti. Con le nostre preghiere lo accompagniamo in Paradiso». Il ricordo della diocesi. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Acuto. Tanti i messaggi in ricordo di don Angelo. Tutti lo ricordano per la grande testimonianza di fede, per il suo servizio dedicato alla comunità e ai fedeli.

Il ricordo anche del sindaco di Anagni Daniele Natalia. «È venuto a mancare Don Angelo Pilozzi, storico volto della comunità sacerdotale anagnina, ricordato e ben voluto da tutti noi con affetto. Nel corso della sua vita è stato vicario generale della Diocesi di Anagni-Alatri, parroco di Porciano e di Fiuggi, rettore del Seminario Minore di Anagni, direttore del Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra. È stata una vita, quella di Don Angelo, dedicata alla Chiesa ed alla comunità dei fedeli. Condoglianze alla famiglia».