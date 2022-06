In occasione della festa di San Giovanni, due eventi in programma a Monte San Giovanni Campano: a Colli, organizzato dall'Associazione Culturale Colli e ad Anitrella, organizzato dall'associazione Insieme 2000. Stasera, con inizio alle ore 21, la celebrazione eucaristica a Colli. A seguire notte di San Giovanni con scambio della comparata e consegna degli attestati per la terza edizione della Notte di San Giovanni.

Invece ad Anitrella l'associazione Insieme 2000 propone la ventesima edizione di "Un salto nel passato" festa di San Giovanni. Conferenza sulle erbe di San Giovanni a cura del dottore Matteo Miele. Ed ancora Giochi popolari e falò. Saranno distribuiti sacchetti con le erbe di San Giovanni. Appuntamento alle 21 nello spazio verde dei giardini pubblici ad Anitrella.